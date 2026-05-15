The BORN Korea mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The BORN Korea hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 152,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The BORN Korea 431,00 KRW je Aktie generiert.

The BORN Korea hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,61 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net