The Elmet Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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The Elmet Group veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,0 Millionen USD – ein Plus von 20,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Elmet Group 46,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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