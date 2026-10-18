The Federal Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The Federal Bank hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,04 Milliarden USD – ein Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Federal Bank 953,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net