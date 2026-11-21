Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

The Greater Cannabis hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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