The Greater Cannabis stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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The Greater Cannabis hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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