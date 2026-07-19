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The Karur Vysya Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs
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The Karur Vysya Bank hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 7,82 INR. Im letzten Jahr hatte The Karur Vysya Bank einen Gewinn von 5,40 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 34,91 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,16 Milliarden INR umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 6,97 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 17,79 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.net

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