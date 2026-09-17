The Marquie Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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The Marquie Group hat am 15.09.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Marquie Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5000 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9800 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,99 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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