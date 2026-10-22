The Marquie Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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The Marquie Group hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Marquie Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 900 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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