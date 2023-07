The NAGA Group AG: NAGA meldet ein profitables erstes Halbjahr und eine Reduzierung der Kostenbasis. 19,5 Mio. EUR Umsatz und 2,3 Mio. EUR vorläufiges EBITDA für HJ1 2023.

Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Betreiberin des Neo-Brokers NAGA, der Kryptowährungsplattform NAGAX und der Neo-Banking-App NAGA Pay, veröffentlicht ihre vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023.

NAGA freut sich, ein erfolgreiches erstes Halbjahr mit einem Umsatz von 19,5 Millionen Euro und einem vorläufigen EBITDA von 2,3 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2023 bekannt geben zu können. Dies stellt eine deutliche Verbesserung der Leistung mit einer signifikanten Reduzierung der Kosten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 dar.

Mit 4,9 Millionen Trades und einem Handelsvolumen von 69 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023 hat das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum erzielt. Darüber hinaus ist die Zahl der aktiven Kunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 % gestiegen und das verwaltete Vermögen um 48 % gewachsen.

Für die Zukunft plant NAGA, international zu expandieren und seinen Erfolg weiter auszubauen. Sam Chaney, Chief Commercial Officer von NAGA, erklärt: "Wir sind begeistert von unserer Leistung und den zukünftigen Wachstumsaussichten. Unser Fokus auf Kostensenkungen und verbesserte Kern-KPIs hat uns gut positioniert, um auf dem globalen Markt weiterhin erfolgreich zu sein."

Obwohl NAGA im ersten Halbjahr 2023 ihre Ausgaben für Direktmarketing deutlich gesenkt hat, war die Auswirkung auf die Anzahl der neuen Kunden, die zum ersten Mal bei NAGA einzahlen, wesentlich geringer, während sich die durchschnittliche Einlagenhöhe dieser neuen Kunden im Vergleich zu 2022 fast verdoppelt hat, was darauf hindeutet, dass die Anziehungskraft auf Einzahler mit höherer Qualität gestiegen ist.

"Das Jahr 2023 wird für NAGA ein Sprungbrett in die Zukunft sein. Wir sind äußerst zufrieden mit dem Turnaround, der im ersten Halbjahr 2023 eingetreten ist, was durch die vorläufigen Ergebnisse der ersten sechs Monate 2023 bestätigt wird. Unsere Kostenbasis wurde erheblich optimiert, was zu einem positiven EBITDA im Vergleich zum letzten Jahr geführt hat. Sowohl die Teams als auch das Management haben ein gemeinsames Ziel und das ist, NAGA profitabel zu machen. Unsere Kosten haben wir fest im Griff, und wir arbeiten jetzt wesentlich schlanker. Wir haben unsere Strategie überdacht und unser Augenmerk auf globales Wachstum, neue Akquisitionen und die Erweiterung unserer Lizenzbasis gerichtet, die NAGA zu einer starken Marke machen und eine solide Basis in neuen Märkten schaffen wird. Wir sind sehr stolz auf diese gemeinsame Anstrengung und werden jedes Hindernis überwinden, das sich uns in den Weg stellt. Herausforderungen werden uns nur stärker machen", kommentierte der Finanzchef von NAGA, Christos Charalambous.

NAGA verfügt über einen soliden Kundenstamm in Europa und plant, seine Kundenbasis weltweit zu erweitern. Die Neo-Brokerage- Lösungen von NAGA bieten Kunden aller Ebenen die perfekten Werkzeuge für den Handel an den Finanzmärkten.

"Die globale Ausweitung unseres Geschäfts ist nicht nur ein Ziel, sondern eine Denkweise. Wir glauben, dass Innovation keine Grenzen kennt. Indem wir uns verschiedene Märkte, Kulturen und Perspektiven zu eigen machen, können wir ein wirklich globales Ökosystem für unsere Kunden schaffen. Gemeinsam werden wir neue Allianzen schmieden, spannende Chancen ergreifen und das immense Potenzial der digitalen Wirtschaft erschließen. Lassen Sie uns die Art und Weise, wie die Welt handelt und investiert, Schritt für Schritt neu definieren", so der CCO von NAGA weiter.

Der neu ernannte CEO der NAGA-Gruppe, Michael Milonas, hat in seinem ersten Brief an die Investoren der Gruppe seine Vision für die NAGA sowohl in Bezug auf die Markenpositionierung und das Wachstum als auch die neue strategische Ausrichtung erläutert. Den Brief finden Sie unter folgenden links:

https://files.naga.com/Letter-from-our-Group-CEO-EN.pdf?lang=en (Englische Version)

https://files.naga.com/Letter-from-our-Group-CEO-DE.pdf?lang=de (Deutsche Version)

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

