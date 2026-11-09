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Anpassung im Portfolio

The Naga Group-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

The Naga Group rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung
2.02 EUR -0.21 EUR -9.42 %
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Am 05.11.2026 wurden bei The Naga Group Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 06.11.2026 ein. 5.010 The Naga Group-Aktien für jeweils 2,32 EUR erwarb am 05.11.2026 Netcore Investments Limited, in enger Beziehung. Die The Naga Group-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 2,19 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 4,70 Prozent auf 2,23 EUR zu. Die Aktien von The Naga Group sind unterdessen 54,01 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 23.278.300 Wertpapiere.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.10.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
10.08.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
07.07.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
28.04.26 The Naga Group Kaufen SMC Research

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