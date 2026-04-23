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The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Bearer Shs
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The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer hat sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,35 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer 0,330 AED je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer im vergangenen Quartal 2,00 Milliarden AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer 1,90 Milliarden AED umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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