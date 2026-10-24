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The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
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The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Bearer Shs
10.08 0.08 0.80 %
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The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 AED je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat The National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 33,79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

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