The Valence Group firmiert künftig unter dem Markennamen Piper Sandler

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), eine führende Investmentbank, freut sich bekannt zu geben, dass The Valence Group ab Montag, 15. November 2021, vollständig unter dem Markennamen Piper Sandler firmieren wird. Piper Sandler hatte The Valence Group im April 2020 erworben und damit seine Plattform um ein branchenführendes globales Beratungsunternehmen im Bereich Chemie erweitert. Das Chemie-Investmentbanking-Team, die Strategie, der Ausführungsansatz und der ausschließliche Fokus auf den Chemiesektor bleiben unverändert.

"Nun ist ein günstiger Zeitpunkt zur Umbenennung in Piper Sandler gekommen, da wir eine klare globale Marktführerschaft im Bereich Chemie-M&A erreicht haben. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2021 konnten wir 13 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 23 Milliarden US-Dollar bekanntgeben", erklärte Peter Hall, Leiter des europäischen Investmentbankings und globaler Co-Leiter des Chemie-Investmentbankings bei Piper Sandler.

"Wir sehen viele Möglichkeiten, unsere Kunden aus der Chemiebranche in noch vielfältigerer und innovativer Weise zu bedienen, indem wir die Expertise unserer Piper Sandler Partner in direkt relevanten Bereichen wie Energie, Gesundheitswesen und Konsumgüter wie bisher nutzen und um zusätzliche Produktkompetenzen in Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkten und um Restrukturierungsberatung erweitern", betonte Telly Zachariades, Global Co-Head of Chemicals Investment Banking bei Piper Sandler.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch "Realize the Power of Partnership®" zu realisieren. Angeboten werden ihre Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste in den USA durch Piper Sandler & Co., Mitglied von SIPC und NYSE, in Großbritannien durch Piper Sandler Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority, und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission. Alternative Vermögensverwaltung und Beratungsdienste zu festverzinslichen Anlagen werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

