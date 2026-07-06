Merck-Aktie in Grün: FDA erteilte Lupus-Kandidat Enpatoran "Breakthrough"-Status

Therapiedurchbruch

14:34

Der Pharmakonzern Merck KGaA hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA für seine Prüftherapie Enpatoran den Status eines Therapiedurchbruchs bei der Behandlung der Autoimmunkrankheit Lupus erhalten.

• Derzeit befindet sich Enpatoran in klinischer Prüfung, ist weltweit in keiner Indikation zugelassen und soll die Behandlung der gesamten Erkrankung verbessern.

• Die Entwicklung des Medikaments soll durch den "Breakthrough Therapy"-Status der FDA beschleunigt werden, basierend auf positiven Ergebnissen der Phase-2-Studie Willow.

Enpatoran zielt speziell auf Hautmanifestationen bei einer Lupus-Erkrankung ab, etwa in Form entzündeter, lichtempfindlicher Hautveränderungen im Gesicht, auf der Kopfhaut und an anderen Stellen, wie der Darmstädter Konzern mitteilte.

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"85 Prozent der Menschen mit Lupus leiden unter Hautsymptomen, die häufig mit einer hohen physischen und psychosozialen Krankheitslast einhergehen. Den Betroffenen fehlt eine gezielte Therapie, um die Erkrankung unter Kontrolle zu bringen", sagte David Weinreich, globaler Leiter der Forschung und Entwicklung und Chief Medical Officer des Unternehmensbereichs Healthcare. Enpatoran ziele nicht nur auf die sichtbaren Hautsymptome ab, sondern solle die Behandlung der Erkrankung insgesamt verbessern.

Mit dem "Breakthrough Therapy"-Status der FDA soll die Entwicklung von Arzneimitteln für schwerwiegende Erkrankungen beschleunigt werden. Die Entscheidung der FDA stützt sich auf Ergebnisse der klinischen Phase-2-Studie Willow, die bedeutsame Verbesserungen der Symptomatik vor allem bei Patienten mit aktiven Hautmanifestationen belegen. Bislang gibt es keine zugelassenen Therapien für kutane - also die Haut betreffende - Symptome.

Enpatoran befindet sich derzeit in der klinischen Prüfung und ist weltweit bisher in keiner Indikation zugelassen.

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Die Merck -Aktie verliert zwischenzeitlich 0,99 Prozent auf 140,35 Euro.

DOW JONES