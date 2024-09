Thermax kooperiert mit Ceres für umweltfreundliche Wasserstoffproduktion mit groß angelegter Festoxidelektrolyse (SOEC) in Indien

Thermax, ein führender Anbieter von Energie- und Umweltlösungen und zuverlässiger Partner bei der Energiewende, hat eine strategische Zusammenarbeit mit Ceres Power Holdings plc (CWR.L), einem führenden Entwickler von Technologien für saubere Energie, bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen haben einen nicht-exklusiven, weltweiten Lizenzvertrag abgeschlossen, der Thermax die Herstellung, den Verkauf und die Wartung von Stack-Array-Modulen (SAM) erlaubt, die auf der fortschrittlichen Festoxid-Elektrolyse-Technologie (SOEC) von Ceres basieren. Thermax wird außerdem SAM-Balance-of-Module (SBM) und SOEC-Elektrolyse-Module mit einer Leistung von mehreren Megawatt entwickeln, vermarkten und verkaufen. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung des Einsatzes der SOEC-Technologie in Indien und weltweit, die eine kosteneffiziente Produktion von grünem Wasserstoff ermöglichen wird.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Thermax seine umfassende Erfahrung in der Wärmeintegration und Abwärmerückgewinnung nutzen, um ein neuartiges druckbeaufschlagtes SAM herzustellen und das SAM-Balance-of-Module (SBM), einen Baustein für die weitere Entwicklung eines Multi-MW-SOEC-Elektrolyseurs-Moduls, zu entwerfen, zu konstruieren und zu entwickeln.

Die Zusammenarbeit soll die Wasserstoffproduktion revolutionieren, indem sie Systeme liefert, die bis zu 25 % effizienter sind als herkömmliche Niedertemperatur-Elektrolyse-Technologien und Dampf aus industrieller Prozesswärme/Abfallrückgewinnung effektiv nutzen. Dies macht sie zu einer optimalen Lösung für die Dekarbonisierung schwer abbaubarer Industrien wie Ammoniak/Düngemittel, Stahl, Raffinerien und chemische Produktion.

Als Schritt zur Kommerzialisierung plant Thermax die Errichtung einer Produktionsstätte für die Elektrolyseure, die Entwicklung der Lieferkette und die Lokalisierung wichtiger Komponenten.

Mit dieser Zusammenarbeit gehört Thermax zu den wenigen Unternehmen weltweit, die SOEC-Systeme in großem Maßstab für kommerzielle Anwendungen anbieten können.

Ashish Bhandari, Geschäftsführer und CEO von Thermax kommentierte diese Partnerschaft wie folgt "In Indien werden große Fortschritte bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen, insbesondere von grünem Wasserstoff, gemacht, da das Land sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 5 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Ceres, um die fortschrittliche SOEC-Technologie (Solid Oxide Electrolysis) nach Indien zu bringen. Indem wir unser Know-how im Wärmemanagement nutzen, wollen wir eine hocheffiziente und kostengünstige Lösung für die Wasserstoffproduktion anbieten, die die Energiewende in Indien und weltweit beschleunigen wird. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem Engagement für nachhaltige Lösungen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung in schwer abbaubaren Industrien."

Phil Caldwell, CEO von Ceres, kommentierte : "Ich freue mich, unsere SOEC-Systempartnerschaft mit Thermax bekannt zu geben, einem führenden Unternehmen im Bereich Energie und Umwelt, das in Indien, Europa und Südostasien tätig ist. Diese jüngste Systemlizenzvereinbarung bringt Ceres auf den indischen Markt, der sich rasch zu einem der dynamischsten und zunehmend wichtigeren Märkte für grünen Wasserstoff, grünen Stahl und grünes Ammoniak entwickelt.

Dies ist eine strategisch wichtige Vereinbarung für Ceres, da wir unser globales Ökosystem von Weltklasse-Partnern weiter ausbauen. Unsere Technologie versetzt Thermax in die Lage, Wasserstofflösungen der nächsten Generation für seine Kunden in schwer zugänglichen Industriesektoren zu entwickeln und damit die Marktnachfrage für unsere Produktionslizenznehmer anzukurbeln. Unser Eintritt in diese neue Region ist eine spannende Chance für Ceres, da wir dazu beitragen, den Weg zur industriellen Dekarbonisierung in diesem sich schnell entwickelnden Markt zu ebnen."

Über Thermax Limited

Thermax Limited (NSE: THERMAX) ist ein führendes Konglomerat im Bereich Energie und Umwelt und ein zuverlässiger Partner bei der Energiewende. Das umfangreiche Portfolio von Thermax umfasst saubere Luft, saubere Energie, sauberes Wasser und chemische Lösungen. Durch seine langjährigen Partnerschaften mit der Industrie in verschiedenen Sektoren hat Thermax ein starkes Fachwissen in den Bereichen Audit, Beratung, Ausführung und Wartung in Verbindung mit digitalen Lösungen aufgebaut, um ein einheitliches Energie- und Umweltmanagement zu gewährleisten. Durch den Einsatz seiner ausgeprägten technischen Fähigkeiten wandelt Thermax Kosten in Gewinne um und schützt gleichzeitig die Umwelt - eine Win-Win-Situation für die Industrie und die Gesellschaft im Allgemeinen. Thermax betreibt 14 Produktionsstätten in Indien, Europa und Südostasien und hat 43 indische und internationale Tochtergesellschaften.

Über Ceres

Ceres ist ein führender Entwickler von Technologien für saubere Energie: Elektrolyse für die Herstellung von grünem Wasserstoff und Brennstoffzellen für die Stromerzeugung. Dank seines anlagenfreundlichen Lizenzierungsmodells konnte das Unternehmen Partnerschaften mit einigen der weltweit größten Unternehmen wie Bosch, Doosan, Delta, Denso und Weichai eingehen. Die Festoxidtechnologie von Ceres unterstützt die stärkere Elektrifizierung unserer Energiesysteme und produziert grünen Wasserstoff mit hohem Wirkungsgrad als Weg zur Dekarbonisierung emissionsintensiver Industrien wie Stahlerzeugung, Ammoniak und künftiger Kraftstoffe. Ceres ist an der Londoner Börse ("LSE") notiert (LSE: CWR) und verfügt über das Green Economy Mark der LSE, das börsennotierte Unternehmen auszeichnet, die mehr als 50 % ihrer Aktivitäten in der grünen Wirtschaft erzielen.

