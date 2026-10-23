Thermo Fisher Scientific: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Thermo Fisher Scientific hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,50 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thermo Fisher Scientific ein EPS von 5,88 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 16,99 Milliarden CAD gegenüber 15,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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