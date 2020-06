Aktienplatzierung: Knorr-Bremse-Aktien in Frankfurt unter Druck

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 93,61 EUR

-1,94% Charts

News

Analysen

Die Anteilscheine des Lkw- und Zugbremsenherstellers fielen in Frankfurt zeitweise um 1,94 Prozent auf 93,61 Euro.

Der Mehrheitseigentümer des Unternehmens, die KB Holding von Heinz Hermann Thiele, bietet institutionellen Anlegern rund 8 Millionen Aktien zum Verkauf an, behält damit aber weiter die Mehrheit an Knorr-Bremse. Der bekannte Milliardär wehrt sich derzeit gegen das staatliche Rettungspaket für Lufthansa, an der er neuerdings 15 Prozent hält./la/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Knorr-Bremse AG