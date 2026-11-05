Thinkific Labs legte Quartalsergebnis vor
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Thinkific Labs hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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