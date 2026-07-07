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Third Coast Bancshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Third Coast Bancshares Inc Registered Shs
36.60 EUR 1.80 EUR 5.17 %
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Third Coast Bancshares hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 113,7 Millionen USD gegenüber 91,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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