Thoms neuer Staatssekretär im Finanzministerium

BERLIN (Dow Jones)--Der bisherige deutsche Botschafter in Brasilien, Heiko Thoms, ist zum Finanz-Staatssekretär ernannt worden. "Heiko Thoms ist neuer Staatssekretär für Europapolitik, internationale Finanzpolitik und Finanzmarktpolitik", erklärte das Bundesfinanzministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) habe Thoms begrüßt und ihm die Ernennungsurkunde überreicht. Der 1968 in Wolfsburg geborene Thoms folgt in dem Amt auf Carsten Pillath.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 06:34 ET (10:34 GMT)