Thomson Reuters legte Quartalsergebnis vor
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Thomson Reuters hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,57 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,45 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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