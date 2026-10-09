Three F hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Three F lud am 08.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Three F ein EPS von 19,59 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Three F in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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