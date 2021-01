Thüringen verschiebt Landtagswahl auf 26. September

Berlin (Reuters) - Thüringen verschiebt angesichts der Corona-Krise die Landtagswahl.

Das eigentlich für den 25. April geplante Votum solle nun am 26. September stattfinden, teilten die Länderparteichefs von Linken, SPD und Grüne am Donnerstag mit. Damit soll die Landtagswahl am selben Tag stattfinden wie die Bundestagswahl.