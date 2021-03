Thüringen weiterhin Corona-Hotspot in Deutschland

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringen bleibt der Corona-Hotspot in Deutschland. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden 5067 Neuinfektionen nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - betrug 237,5. Vor einer Woche lag der Wert bei 166,6. Innerhalb Thüringens - aber auch deutschlandweit - war der Landkreis Greiz mit einer Inzidenz von 609,9 der am schwersten von der Pandemie betroffene Kreis.

Von Montag zu Dienstag wurden in Thüringen 442 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn vor einem Jahr wurden insgesamt rund 93 100 Corona-Infizierte in Thüringen gezählt. 167 Menschen wurden mit einer schweren Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen von Krankenhäusern behandelt (Stand 30.3., 6.19 Uhr). 3310 Menschen starben im Freistaat im Zusammenhang mit der Infektion. Überstanden haben sie rund 81 380 Menschen./niaf/DP/eas