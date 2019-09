Thüringens CDU-Chef spürt Rückwind durch Sachsen-Wahl

Berlin (Reuters) - Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat sich nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg optimistisch über die Chancen seiner Partei bei den Landtagswahlen am 28. Oktober geäußert.

"Rückenwind nehme ich mit nach Thüringen", sagte Mohring am Montag in Berlin am Rande der Gremiensitzungen der CDU. Er sei "erleichtert" über das Wahlergebnis seiner Partei in Sachsen, wo die CDU vor der AfD stärkste Kraft geblieben ist. Zudem habe die Linke in beiden Ländern "dramatisch verloren". Die Linkspartei führt in Thüringen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow eine rot-rot-grüne Regierung an.

Laut der jüngsten Insa-Umfrage ist in Thüringen derzeit die Linkspartei von Regierungschef Ramelow mit 26 Prozent stärkste Partei, dahinter folgen die CDU mit 24 und die AfD mit 21 Prozent. Die Grünen liegen demnach bei elf, die SPD bei neun und die FDP bei vier Prozent. Bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg konnte am Ende jeweils die Partei des Ministerpräsidenten gegenüber früheren Umfragen zulegen.

Brandenburgs CDU-Landesschef Ingo Senftleben bekräftigte die Bereitschaft seiner Partei, sich an einer Koalitionsregierung in Potsdam zu beteiligen, wo die bisherige Rot-Rote-Regierung keine Mehrheit mehr hat. Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff (beide CDU), forderten entschlossenere Bemühungen der CDU, Wähler von der AfD zurückzuholen. Zudem müsse die große Koalition in Berlin ihre Arbeit machen und etwa die Beschlüsse zu Hilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen nun umsetzen, sagte Haseloff.