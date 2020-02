Thüringens CDU-Chef übersteht Vertrauensfrage im Landesvorstand

Berlin (Reuters) - Der thüringische CDU-Chef Mike Mohring hat die Vertrauensfrage im Landesvorstand überstanden.

Mohring sei mit zwölf zu zwei Stimmen als Vorsitzender bestätigt worden, teilte die CDU Thüringen am Donnerstag über Twitter mit. Mohring sollte im Laufe des Abends mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Gesprächen zusammenkommen. Er hatte sich zuletzt gegen Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen, um die Regierungskrise dort zu bewältigen. Thomas Kemmerich von der FDP war am Mittwoch in Thüringen mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach massiver Kritik strebt er nun eine Auflösung des Landtags an.