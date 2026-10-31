Thyrocare Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
Thyrocare Technologies hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,02 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 2,71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,17 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Thyrocare Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Thyrocare Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Thyrocare Technologies Aktie News
Thyrocare Technologies Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Thyrocare Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.