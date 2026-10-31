Thyrocare Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

31.10.26 06:35 Uhr

Thyrocare Technologies hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,02 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,17 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net