Thyssen, Tesla, Wirecard - DAS ist IHR Joker

Das Trio aus Thyssen, Tesla und Wirecard ist hoch volatil. Wäre es nicht schön, wenn man mit dieser Vola arbeiten könnte? Damit richtig Rendite einfährt mit dem, was der Markt einem liefert? Wir tun dies täglich im Börsenbrief und täglich steigt die Nachfrage nach Strategien, auch nach Inlinern. Warum? Weil es funktioniert nach Vola zu handeln, sie zu nutzen, das zu nehmen, was der Markt netterweise hergibt. Beispiel – WKN HX9EL8. Empfohlen zu 3,20 Euro – Kurs jetzt: 7,80 Euro. Oder unsere Thyssen-Inliner. Oder eben Wirecard. Aber was tut man nun vor den Zahlen? Wir erklären es heute in unserem 2. Videonewsletter des Tages. Dazu gibt es exklusives Profi-Research von der größten Investmentbank der Welt plus Tradingideen plus FED-Research, den Depots und vielem mehr. Und morgen geht es weiter;-). Vielen Dank an dieser Stelle auch für alle Neulinge auf der Abo-Seite. Und wer noch nicht dabei ist – probieren Sie uns aus. Hier. Unsere Originalmail vom 24. Mai in Auszügen: PS: Die WKN SR0VVF hat von 2,84 Euro auf 10 Euro zugelegt. Sie wurde zum Maximalbetrag am 18.7 zurück gezahlt. Unser Abo kostet 25 Euro im Monat. Allein mit diesem Trade dürfte das Abo auf Jahre bezahlt sein,-)

Liebe Leser, das Thema Volatilität ist ein sehr wichtiges Thema am Markt. Es hilft Ihnen, die richtigen Produkte zu erwerben. Deshalb nochmal heute eine kleine Erklärung . Dazu – unsere zwei Inliner auf Tesla und Thyssen, bei denen Sie risiko und Chance förmlich fühlen können: Tesla – HX9EL8 Thyssen – SR0VVF