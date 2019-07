Liebe Leser, warum sollte man einen Börsenbrief abonnieren? Es gibt doch schon so viele, die sind alle gleich! Das sagen viele Leser, ehe sie zu uns kommen. Danach hören wir – Ihr seid aber anders! Das stimmt. Wir haben einen anderen Ansatz. Jenen der Behavioral Finance. Mehr Erklärungen, mehr Hintergründe, mehr Sentiment, mehr Indikatoren aus diesem Bereich und mehr Research. Weniger Charttechnik, denn die gibt es überall. Was kommt dann dabei raus? Nun, 18 Prozent Plus im Tradingdepot im ersten Halbjahr. Aber das ist nicht das entscheidende. Wichtiger ist, dass wir Ihnen täglich von Nel Asa bis Beyond Meat und Thyssen erklären wollen, wie und warum Sie handeln können, worauf es ankommt, damit Sie kein unnötiges Geld verlieren. Dass wir dabei nicht auf Zockerwerte beschränkt sind, sondern zu 90% solide Aktien der Kategorie Blue Chips besprechen, unterstreicht beispielsweise eine Swatch, die wir jüngst empfahlen. Bilanz bisher, plus 10% in einer Woche. Immerhin. Doch es geht auch mit 100 oder 200 Prozent wie wir im anderen Beitrag gezeigt hatten. Also – prüfen Sie uns doch mal. Einfach, weil wir anders sind. So sagt man jedenfalls;-). Hier ein Beispiel des Service von uns:

Liebe Abonnenten,

Noch der Hinweis: Börsenfeiertag in den USA – 04.07 – daher ruhiger Handel in Deutschland…

Produktauswahl:

Wie angesprochen bevorzugen wir bei Thyssen daher Discount-Calls: Die WKN HX86GA von Onemarkets liefert bis Dezember über 50 Prozent, wenn die Aktie über 12 Euro notiert.

Anlageprodukte auf volatile Aktien mit sehr weiten Barrieren / hohem Discount:

Nordex Bonus – WKN CP6BQY mit 7,5 Prozent p.a. Rendite und 42,5 Prozent Puffer.

Facebook Discounter – WKN ST7UJJ mit 8,5 Prozent p.a. Rendite und 24 Prozent Discount.

Research aus dem Hause J.P Morgan:

J.P. Morgan Asset Management: Erstes Halbjahr 2019 mit vielen gegenläufigen Signalen

Licht und Schatten mit Handelsstreit als größtem Risiko

Income-Strategie weiterhin flexibel für die Volatilität des Spätzyklus positioniert

Das erste Halbjahr 2019 präsentierte sich mit einigen extremen Ausprägungen, sowohl im Positiven als auch im Negativen: Im Januar wurde die stärkste Aktienrally seit 1987 für einen Januar verzeichnet und es gab die niedrigste Anzahl wöchentlicher Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA seit 1969. Auch können wir nun auf den längsten Wirtschaftsaufschwung in der Geschichte der USA blicken. In diesen Zeitraum fiel aber auch die bisher niedrigste Rendite deutscher Bundesanleihen überhaupt. Und auch sonst zeigt sich ein durchwachsenes Gesamtbild mit den schwächsten Konjunkturdaten im verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone seit dem Ausbruch der Euro-Krise 2012, einer sehr flachen US-Zinskurve sowie den höchsten Zöllen seit 50 Jahren. „Der Handelsstreit wirkt sich spürbar auf die Kapitalmärkte und die globalen Wirtschaftsaussichten aus“, betont Jakob Tanzmeister, Investment Specialist in der Multi-Asset Solutions Gruppe bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.

Rezession kurzfristig nicht zu erwarten

Insgesamt gehen die Multi-Asset-Experten in den kommenden zwölf Monaten weiter von einem positiven, aber wenig spektakulären globalen Wachstum bei einer geringen Wahrscheinlichkeit einer Rezession aus. „Unsere Hoffnungen auf eine starke Belebung der Wirtschaftsaktivität in der zweiten Jahreshälfte schwinden jedoch – dies ist insbesondere auf den Handel sowie durch die Verunsicherung zurückgehaltene Investitionen zurückzuführen. So könnte das globale Wachstum im Gesamtjahr 2019 insgesamt etwas unterhalb des Trendniveaus liegen“, sagt Tanzmeister. Zwar seien die Rezessionsrisiken inzwischen höher als zu Beginn des Jahres, was beispielsweise die invertierte US-Zinskurve verdeutlicht. „Angesichts des robusten Arbeitsmarkts und der stabilen Finanzlage der Privathaushalte besteht jedoch mittelfristig nur ein relativ geringes Risiko eines tatsächlichen Wachstumsrückgangs – zumindest auf Grundlage der Wirtschaftsdaten. Langfristig könnte das Rezessionsrisiko jedoch gleichwohl weiter steigen“, so der Experte.

Als größtes Risiko sieht Tanzmeister dabei den Handelsstreit an: „Eine Eskalation würde die globalen Wirtschaftsaussichten deutlich gefährden.“ Er erwartet, dass selbst wenn ein baldiges Handelsabkommen bevorsteht, dies wahrscheinlich begrenzt sein wird. Noch unwahrscheinlicher sei es, dass damit die jüngst offen zutage getretenen strategischen Unstimmigkeiten zwischen Washington und Peking aus der Welt geschaffen werden können.

Der Ausblick auf die Geldpolitik habe sich dagegen deutlich entspannt, auch wenn sich die Leitzinsen selbst noch nicht bewegt haben. Die gemäßigtere Haltung der US-Notenbank (Fed) sei unter anderem auf das Risiko eines negativen Wachstumsschocks zurückzuführen, aber auch auf die schwachen Inflationsdaten in diesem Jahr. „Die Erwartungshaltung bezüglich der Zinsentwicklung hat seit letztem Jahr eine komplette Richtungsänderungvollzogen, und die Märkte preisen zurzeit die schnellsten Zinssenkungen seit über 30 Jahren ein. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der Markt vor nur sechs Monaten noch Zinserhöhungen einpreiste und die gemäßigtere Grundhaltung der Fed in den USA mit dem stärksten BIP im ersten Quartal seit vier Jahren zusammenfiel“, erläutert Tanzmeister, der auch der Ansicht ist, dass der Markt das Tempo der Zinssenkungen etwas überbewertet.