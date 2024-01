thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 6,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 14:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,31 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,34 EUR zu. Bei 6,30 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 667.897 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 10,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,60 EUR.

Am 22.11.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,768 EUR fest.

