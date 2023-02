thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittwochnachmittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 04:22 Uhr 1,5 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 7,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.359.506 Stück.

Am 02.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit Abgaben von 74,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 24.11.2022. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,19 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10.568,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9.441,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 13.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,536 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

