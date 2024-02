thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag billiger

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 5,75 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,73 EUR ein. Mit einem Wert von 5,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.912 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 3,62 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,25 EUR angegeben.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,23 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,768 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

