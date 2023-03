thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Mittwochnachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 04:06 Uhr 2,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.478.301 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 02.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,91 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 74,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,89 EUR.

Am 14.02.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.023,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.018,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,550 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie in Grün: Industrieunternehmen reserviert Kapazitäten für Modulbau bei thyssenkrupp-Tochter Nucera

thyssenkrupp-Aktie gibt ab: thyssenkrupp hat Milliardenauftrag für grünen Stahl vergeben

thyssenkrupp-Aktie mit Verlusten: thyssenkrupp will von steigenden Rüstungsausgaben profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG