thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Vormittag

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:06 Uhr 1,7 Prozent. Bei 7,23 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272.017 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.03.2022 erreicht. Gewinne von 27,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 73,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,89 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9.018,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.023,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 vorlegen. Am 09.05.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,550 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

