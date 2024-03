thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag stabil

thyssenkrupp im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 4,72 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 4,72 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,73 EUR aus. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,72 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.229 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 64,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 10,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,98 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

