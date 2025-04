thyssenkrupp Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit thyssenkrupp ein

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 9,8 Prozent auf 10,39 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,8 Prozent auf 10,39 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 10,44 EUR zu. Mit einem Wert von 9,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.351.392 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 275,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,38 EUR.

Am 13.02.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,672 EUR je Aktie aus.

