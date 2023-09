thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 7,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 7,40 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.100.087 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,17 EUR am 30.09.2022. Mit Abgaben von 43,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,86 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR im Vergleich zu 10.950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,032 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

