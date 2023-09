thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Mit einem Kurs von 7,11 EUR zeigte sich die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,11 EUR. Bei 7,13 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,12 EUR. Zuletzt wechselten 50.762 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,29 Prozent. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 41,35 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,86 EUR an.

Am 10.08.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 22.11.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,032 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

