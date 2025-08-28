thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 9,08 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 9,08 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,09 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,00 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 95.694 Aktien.

Am 21.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,97 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 227,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,282 EUR je Aktie aus.

