thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 6,62 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,62 EUR. Bei 6,66 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.800 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 17,35 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 4,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,63 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.950,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie in den Büchern stehen.

