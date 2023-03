thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 04:06 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,22 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 919.791 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 02.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 27,16 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,89 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,06 Prozent auf 9.018,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.023,00 EUR gelegen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 11.05.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 09.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,550 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

