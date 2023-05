thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,51 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 6,48 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,43 EUR. Zuletzt wechselten 98.870 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 9,21 EUR markierte der Titel am 09.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,64 Prozent. Bei einem Wert von 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 55,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,06 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.018,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,06 Prozent verringert.

Am 11.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. thyssenkrupp dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,570 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

