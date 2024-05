thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag ins Plus

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 4,85 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,85 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,75 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.220.025 Stück gehandelt.

Bei 7,54 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,43 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,28 Prozent zurück. Hier wurden 8,18 Mrd. EUR gegenüber 9,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,440 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

