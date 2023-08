thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag im Minusbereich

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 6,95 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 6,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 6,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.245.165 thyssenkrupp-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,71 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 40,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 11,35 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,89 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.107,00 EUR – eine Minderung von 4,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.599,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,364 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

