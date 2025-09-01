DAX23.748 -1,2%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,46 +1,9%Gold3.480 +0,1%
thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von thyssenkrupp

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 8,96 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 8,96 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,19 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 443.827 Aktien.

Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 29,60 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,99 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,300 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

