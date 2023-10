thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 7,29 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 7,29 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,29 EUR. Bisher wurden heute 706.560 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 6,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 4,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 41,82 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,86 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 9.598,00 EUR gegenüber 10.950,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,032 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

