thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 7,32 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 7,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 7,32 EUR. Bei 7,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 50.099 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 5,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 4,24 EUR. Mit Abgaben von 42,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 21.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,032 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

