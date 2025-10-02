DAX24.322 +0,9%Est505.640 +1,1%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1742 +0,1%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Kurs der thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag gesucht

02.10.25 09:29 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,37 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,29 EUR -0,04 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,37 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 12,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 287.239 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 1,09 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2024 auf bis zu 3,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 299,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,32 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,29 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,281 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
