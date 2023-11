thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 6,84 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 6,84 EUR zu. Bei 6,92 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.406.591 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Gewinne von 13,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,43 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,23 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,63 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie stehen.

