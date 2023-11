thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 6,64 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 6,64 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,65 EUR. Bei 6,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 31.712 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 14,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 4,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,63 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. thyssenkrupp dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.11.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.



