thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,8 Prozent auf 5,86 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,92 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.139.887 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 10,94 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 46,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,57 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 24.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.568,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 13.02.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,564 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

